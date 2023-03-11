У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним Маґазину будзе приказани звит зоз смотри рецитаторох у Руским Керестуре, на котрей участвовали штири ґрупи учашнїкох од предшколского по старши возрост.

Пририхтани и прилог зоз тогорочного Медзинародного сайма кнїжкох у Новим Садзе на хторим представени и виданя руских видавательох: Новинско-видавательней установи „Руске слово”, Заводу за културу войводянских Руснацох и Дружтва за руски язик и литературу.

Приказани будзе и прилог зоз Румуниї дзе преславени Дзень Русинох, а то була и нагода же би ше отримало схадзку Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох.

Будзе емитовани и звит зоз змаганя „Шпиванкa за Евровизию 2023” на хторей участвовала и музична ґрупа у котрей на виолини грає наша позната виолинистка Олеся Балач.

У емисиї будзе и прилог о шатви цукровей цвикли.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.