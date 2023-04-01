У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним Маґазину будзе приказани звит зоз медзиокружного змаганя зоз руского язика у Коцуре, и зоз змаганя зоз сербского як нємацеринского язика у Руским Керестуре.

Емитовани будзе звит зоз конститутивней схадзки одбору за културу Националого совиту Руснацох.

Приказани будзе прилог як випатра мултимедиялна вистава „Милева: Ми стина” у музею Городу Нового Саду з котру представени живот и значносц Милеви Марич Айнштайн. А будзе емитовани и прилог зоз Вельконоцного вашару у Дюрдове.

У часци емисиї резервованей за теми з польопривреди будзе слова о хаснованю пчолох у такволаней Апи терапиї.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Такой по законченю тей емисиї, на 21 годзин шлїдзи фамелийни маґазин Широки план у котрим буду представени найкрасши коцурски женски гласи.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.