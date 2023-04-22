ИнформованєРутенпресТексти

У ютрейшим ТВ Маґазину

автор РТВ
автор РТВ 76 Опатрене

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним Маґазину будзе приказани звит зоз схадзки Орґанизацийного одбору фестивала рускей култури „Червена ружа“ у Руским Керестуре.

Приказана будзе и розгварка зоз Марию Горняк зоз Дюрдьова, побиднїцу на змаганю у бешеднїцтве.

Будзе слова и о ґовльох хтори ше уж вецей роки, поряднє врацаю до гнїзда справеного у Коцуре.

У плану и же би ше емитовало прилог зоз гуманитарного концерту у Дюрдьове, а тиж и звит о подобовей вистави у Вербаше.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка Дзень планети Жеми

Представа „Бал” ше пласовала на зонску смотру

На змаганю „Мислиша” Олеґ Катона ше пласовал на...

Програма означованя Дня планети Жеми

Поради коло орґанизованя Шветового конґресу