У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним Маґазину будзе приказани звит зоз схадзки Орґанизацийного одбору фестивала рускей култури „Червена ружа“ у Руским Керестуре.

Приказана будзе и розгварка зоз Марию Горняк зоз Дюрдьова, побиднїцу на змаганю у бешеднїцтве.

Будзе слова и о ґовльох хтори ше уж вецей роки, поряднє врацаю до гнїзда справеного у Коцуре.

У плану и же би ше емитовало прилог зоз гуманитарного концерту у Дюрдьове, а тиж и звит о подобовей вистави у Вербаше.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.