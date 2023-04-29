У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе приказани звит зоз промоциї трох руских кнїжкох отриманей у Матици сербскей, як и зоз вистави плакатох комедиї „Ковалє” писателя Милоша Николича отвореней у Народним музею у Панчеве.

У Руским културним центре отримане ище єдно стретнуце на котрим госц бул музичар Михайло Бодянец, розгварку водзел Славко Винаї.

У часци емисиї пошвеценей темом зоз польопривреди будзе слова о роботох на полю яки тераз у цеку.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.