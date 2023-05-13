У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе емитовани звит зоз першого екуменского Емаус фесту у Руским Керестуре у чиїх рамикох будзе отримани и концерт духовней музики.

Школяре першей и другей класи керестурскей ґимназиї у рамикох Еразмус Плус проєкта препровадзели 10 днї у Италиї.

Приказани будзе и звит зоз госцованя ансамбла Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у Дюрдьове з представу „Метаморфози” автора Милоша Николича, у режиї Славка Ороса.

Прешлого тижня у просторийох Руского културного центру отримана промоция кнїжки „Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске народне просвитне дружтво” Дюри Латяка.

У часци емисиї пошвеценей темом зоз польопривреди будзе слова о ситуациї у млєкарстве.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.