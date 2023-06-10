НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз отвераня нових просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох на адреси Матици Сербскей 15 у Новим Садзе, а тиж и о першей подїї отриманей у нїх.

Пририхтана и репортажа зоз Архиєрейскей Служби Божей у Водици з нагоди швета Сошествиє святого Духа по юлиянским календаре, кед до фундаментох Духовного центру Емаус положена капсула зоз грамоту.

Основну и штредню школу з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре нащивели школяре зоз Нового Пазару прейґ проєкту „Славиме рижнородносц” и упознали ше зоз нашу културу и традицию.

Увидзице и яка атмосфера була на тогорочним Фестивалу дзецинскей творчосци Руснацох „Веселинка” у Руским културним центре у Новим Саду, як и на першим гуманитарним базару у Руским Керестуре.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.