У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим телевизийним Маґазину будзе приказани звит зоз Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского Двору” котри тей соботи отримани у Шиду.

Приношиме вам упечатки школярох котри од 17. по 23. юлий пребували у Попраду у Словацкей Републики на лєтнєй школи руского язика яку орґанизовали Национални совит Руснацох и його Одбор за образованє.

Емитовани будзе и прилог о чкодох яки спричинєли нєдавни нєпогоди у Новим Саду и о активносцох на їх санираню.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.