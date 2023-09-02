У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину годно одпатриц як прешол приєм першокласнїкох у основней школи у Дюрдьове, а тиж и перши дзень у школи у Руским Керестуре и Коцуре.

Зазначене и як було атлетичаром зоз Руского Керестура на лєтней школи атлетики. Приказане будзе и цо шицко поробене на реновираню Дома култури у Коцуре.

Такой по законченю телевизийного маґазина будзе емитоване найновше виданє Широкого плана у котрим будзе емитовани знїмок фестивала „Най ше нє забудзе” котри отримани соботу 26. авґуста.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин, a Широки план на нєдзелю на 21 годзин.