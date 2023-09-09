У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину годно одпатриц прилог о стретнуцу младих у Шиду, а зоз Сриму будзе емитована и приповедка о продукциї грозна.

У часци о польопривреди будзе емитовани прилог о одкупу паприґи у Руским Керестуре, а з того найвекшого руского валалу приходзи и звит зоз Спортских бавискох „Яша Баков” и турниру у лапаню риби.

Планує ше приказац и репортажу о конярстве. А на нєдзелю будзе слова и о нових Стретнуцох у Матки.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.