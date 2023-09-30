У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – На нєдзелю у найновшим Телевизийним маґазину годнo одпатриц цо догварене на седмей схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох котра отримана штварток у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

Европски дзень язикох, котри означени и на Филозофским факултету у Новим Саду, означує ше кажди рок 26. септембра.

Стреду у Вербаше у Городским музею отримана културна манифестация „Теодорово днї”.

Такой по законченю Телевизийного маґазина будзе емитовани Фамелийни маґазин „Широки план”, котри у подполносци будзе пошвецени тринастому фестивалу хорского шпиваня Културно-просвитного дружтва „Карпати”, котри отримани 23. септембра у Вербаше.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин. Широки план на нєдзелю 1. октобра, на 21 годзину.