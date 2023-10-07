Рутенпрес

У ютрейшим ТВ Маґазину

автор РТВ
автор РТВ 61 Опатрене

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину приказане будзе яки були активносци у Руским Керестуре у дзецинским тижню.

Тиж так, годно видзиц як було на Медзинародней науково-фаховей конференциї „Интеркултуралносц у образованю/Интеркулт 2023” хтора отримана у Новим Садзе.

Емитоване будзе и яка була атмосфера на промоциї кнїжки о. Владимира Еделинского Миколки и на стретнуцу зоз етноґрафом Любомиром Медєшом.

У прилогу з польопривреди приношиме звит зоз тогорочного попису польопривреди хтори почал першого октобра.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10 и на вовторок на 22 годзин.

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