У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе приказане як було на роботнї Приповедальня, хтора отримана у рамикох осмого Фестивала менталного здравя у Новим Садзе, тиж и як прешло преподаванє наволане Хаснованє ИКТ алатох у основних школох у Войводини, отримане у основней школи Братство єдинство у Коцуре.

Емитована будзе и часточка атмосфери зоз тогорочней манифестациї Водова фест у Руским Керестуре.

Телевизийни маґазин хтори будзе емитовани на нєдзелю, 22. октобра, будзе тирвац 30 минути пре директни пренос 42. фестивала словацкей популарней музики „Златни ключ”.