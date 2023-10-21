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У ютрейшим ТВ Маґазину

автор РТВ
автор РТВ 17 Опатрене

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе приказане як було на роботнї Приповедальня, хтора отримана у рамикох осмого Фестивала менталного здравя у Новим Садзе, тиж и як прешло преподаванє наволане Хаснованє ИКТ алатох у основних школох у Войводини, отримане у основней школи Братство єдинство у Коцуре.

Емитована будзе и часточка атмосфери зоз тогорочней манифестациї Водова фест у Руским Керестуре.

Телевизийни маґазин хтори будзе емитовани на нєдзелю, 22. октобра, будзе тирвац 30 минути пре директни пренос 42. фестивала словацкей популарней музики „Златни ключ”.

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