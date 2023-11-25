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У ютрейшим ТВ Маґазину

автор РТВ
автор РТВ 37 Опатрене

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе емитованe як прешол 55. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї и яки то роботнї за дзеци отримани у його рамикох.

О премиєри представи „Конєц” Драмского студия „Звонимир Павлович” тиж будзе слова у Телевизийним маґазину.

З нагоди Медзинародного дня дзецка, у Новим Садзе орґанизована трибина „Превенция парняцкого насилства – цо я можем уж нєшка”.

Приказане будзе и як прешол Рочни концерт Руского културного центру у Новим Садзе, а тиж и як було на 13. Медзинародним фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка” у Коцуре.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10 и на вовторок на 22 годзин.

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