У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим Телевизийним маґазину дозна ше вецей о проєкту енерґетичней ефикасносци, котри реализує Општина Кула през явно-приватне партнерство, а котри подрозумює замену старого ошвиценя и преход на лед вариянту у Руским Керестуре.

Пририхтани и прилог у котрим будзе слова о актуалих респираторних инфекцийох котри представяю найчастейши инфекциї сучасного чловека.

Приказане будзе як було на промоциї студиї „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двоме уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї” авторкох Милени Врбашки и маґистерки Драґойли Живанов.

Емитовани будзе и звит зоз скупштини Спортского здруженя спортских бавискох „Яша Баков”, а тиж и звит зоз преславох школскей слави Святи Сава у Коцуре и у Руским Керестуре.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.