У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – На недзелю, у найновшим Телевизийним маґазину, годнo видзиц як чечу пририхтованя за 34. фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка.

Того школского року на дружтвених мрежох зявел ше нови профил, так волани ПетроПис, котри ше занїма зоз правописом руского язика.

Приблїжує ше Вельконоцни пост, у котрим кажде може одредзиц од чого ше у тим периодзе одрекнє.

Пририхтани и прилог о обнови церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре. Тоти и други информациї з нашей заєднїци, буду приказани на недзелю у Телевизийним маґазину.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 11. фебруара на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11:30 и на вовторок на 22 годзин.