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У ютрейшим ТВ Маґазину

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НОВИ САД – На нєдзелю у найновшим Телевизийним маґазину будзе слова о ярнїх роботох яки заплановали керестурски польопривреднїки.

Будзе и предкладанє цо подаровац женом за наиходзаци Осми марец.

Яки проблеми маю явни медийски сервиси дознало ше на конференциї „Яки явни сервиси нам потребни” у Нєзависним дружтве новинарох Войводини.

Школяре першей и другей класи Стреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, у рамикох програми Еразмус плус од 12. по 22. фебруар пребували у Италиї.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 3. марца на 20 годзин.

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