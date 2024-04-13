У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину будзе емитовани прилог зоз отвераня 56. Драмского меморияла Петра ризнича Дядї.

У Руским Керестуре у тижню за нами отримана схадзка Управного одбору Рускей матки, а на дньовим шоре були дзевец точки хтори ше одношели на чечуци активносци того здруженя.

У Телевизийним маґазину будзе приказане и цо указали резултати виглєдованя под назву „Заводи за културу националних меншинох – як вплївовац на процеси интеркултурализма у 21. вику”.

Як наявйоване на початку того року, Национални совит Руснацох того року орґанизує два одходи до Словацкей Републики за школярох котри ше школую по руски и тих котри уча мацерински язик зоз елементами националней култури.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 14. априла на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок коло 10:30 и на вовторок на 22 годзин.