НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о стретнуцу представнїкох Нацоналного совиту Руснацох зоз поверенїцу за защиту ровноправносци Бранкицу Янкович.

Приказани будзе звит зоз вистави „Сто роки Карлаварис” з нагоди означованя златного ювилея 50-рочнїци од снованя Академиї уметносцох Универзитета у Новим Садзе и 100-рочнїци народзеня Боґомила Карлавариса.

Бешедоване зоз школярами з места Ламиас зоз Греческей, котри у рамикох програми Еразмус стратеґийного партнерства, того тижня пребуваю у Руским Керестуре

Пририхтана и репортажа зоз шветочного концерту з нагоди означованя 78-рочнїци од приселєня Руснацох до Нового Орахова и 77-рочнїци иснованя КУД „Петро Кузмяк”.

У часци з польопривреди будзе слова о стану житаркох на польох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 19. мая на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 и на вовторок на 22 годзин.