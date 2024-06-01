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У ютрейшим ТВ Маґазину

автор РТВ
автор РТВ 41 Опатрене

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину будзе приказане як ше одвиваю пририхтованя за тогорочни Фестивал дзецинскей творчосци Войводини Веселинка и о реновираню велькей сали Дома култури у Дюрдьове.

У емисиї будзе и портрет Люба Раца з Нового Орахова, културного дїяча и музичара, котри бул велї роки и кинооператер.

Пририхтани и прилоги зоз двох манифестацийох котри буду отримани першого юния у Руским Керестуре – Смаки традициї и Емаус фест.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 2. юния на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.

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