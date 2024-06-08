У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – На нєдзелю у Телевизийним Маґазину будзе емитовани прилог зоз концерту Школи за основне музичне образованє зоз Кули, оддзелєня у Руским Керестуре, котри отримани з нагоди законченя школского рока.

На площи Николи Пашича у Вербаше од 3. по по 6. юний отримана манифестация Весели днї, на котрей наступели и Културно-уметнїцки дружтва „Жатва” и „Завичайно врело” зоз Коцура.

Стретнуце руских школох, отримане всоботу, 1. юния, у Петровцох у Републики Горватскей, a годно одпатриц прилог зоз фестивалу за дзеци Веселинка, а тиж и други прилоги з нашей заєднїци.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 9. юния на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 и на вовторок на 22 годзин.