НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит зоз музичного фестивалу Еґзит котри того року тирва 5 днї. Kаждого пондзелку у просторийох парохийного Каритасу Mарийов дом у Коцуре отримую ше интересантни креативни роботнї.

Медзи младима вше популарнєйше продуковац и пиц домашнє такволане крафт пиво котре ошвижує окреме през вельки горучави.

Того тижня шесцеро школяре зоз Ґрацу зоз Австриї, як и даскельо школяре зоз Тополї вєдно зоз своїма учительками нащивели Руски Керестур. У Маґазину годно дознац и яки проблеми маю жителє Керестура зоз лїшками, а тиж и як було на стретнуцу младих у Дюрдьове.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 14. юлия на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано и на вовторок на 22 годзин.