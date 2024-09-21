У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим виданю Телевизийного Маґазина будзе емитовани прилог o проєкту у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, як и совит фаховцох на яки спортски активносци уписац дзеци же би були прилагодзени ґу їх возросту.

Приказана будзе и приповедка о проєкту Учим ше+Знам=Вредзим, а зазначене и як ше одвиваю пририхтованя за нову сезону у спортским клубу „Русин”. Буду и информациї о активносцох и роботох у Руским културим центре у Новим Садзе.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 29. септембра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано и на пондзелок на 10:30 годзин.