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У ютрейшим ТВ Маґазину

автор РТВ
автор РТВ 4 Опатрене

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину годно одпатриц як було на манифестациї „Кед голубица лєцела”, котра прешлого викенду отримана у Републики Горватскей.

Прешлого викенду у Руским Керестуре отримана манифестация „Стретнуца на Михалово лєто”, хтора того року була у знаку означованя 190 рокох Здруженя ремеселнїкох.

Медзинародни дзень старих особох означує ше 1. октобра, а ТВ екипа пробовала дознац цо нєобходне за очуванє їх менталного и физичного здравя.

По законченю телевизийного Маґазина у предлуженю годно одпатриц и фамелийни маґазин Широки план.

Телевизийни маґазин, почина на нєдзелю 6. октобра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, а Широки план коло 3 годзин и на пондзелок на 9 годзин будзе Широки план, а ТВ Маґазин на 10:30 годзин.

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