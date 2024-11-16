У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим Телевизийним маґазину будзе приказане як випатра промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями на тогорочней манифестациї „Костельникова єшеньˮ.

Годно дознац и яки догварки принєшени медзи представнїками Еколоґийного руху зоз Вербасу и представнїками локалней самоуправи.

Михайло Ковач зоз Нового Саду у младежским активизме уж даскельо роки, а свойо искуства зоз нєдавного путованя подзелї з патрачами.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 17. новембра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2:15 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.