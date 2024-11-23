У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину на нєдзелю годно одпатриц у котрих ше местох того тижня одвивали змисти 31. манифестациї Костельникова єшень.

У Заводу за културу войводянских Руснацох представнїки Союзу Руснацох Републики Горватскей представели видавательну дїялносц Руснацох у тей Републики.

По 12 рокох ученє руского язика з елементами националней култури врацело ше до Суботици. На нєдзелю будзе слова и о рижних проєктох котри ше орґанизує у Керестурскей школи. Будзе и прилог зоз Рочного концерту Руского културного центра у Новим Садзе.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 24. новембра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.