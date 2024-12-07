НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як Керерстурци у церкви привитали и дочекали Святого Миколая.

Яки то Проєкт младежи зоз Руского културного центру котрому циль привитац нових штредньошколцох и студентох хтори пришли на школованє до Нового Саду.

У рамикох 34. Дньох Миколи М. Кочиша отримана 3. схадзка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Наша екипа нащивела Руснацох у Републики Горватскей и дознала чи держава помага малим польопривредним продуковательом.

Як було на Шветочней академиї Мацери Рускинї у Сримскей Митровици и малих сценских формох Дюра Папгаргаї у Новим Саду тиж годно одпатриц на нєдзелю.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 8. децембра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.