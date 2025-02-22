НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе представене здруженє „Уметносц у живоце” зоз Миклошевцох, чийо ше члени, медзи иншим, занїмаю и зоз мальованьом у технїки енкаустика.

Годно одпатриц як було на представяню науковей моноґрафиї „Интеркултурална димензия у образовней вертикали на Руским язику” и на рочней скупштини Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули.

Тиж ше годно поинформовац о тим яки хвилькови стан у хотаре цо ше дотика єшеньских шацох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 23. фебруара на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.