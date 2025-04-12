НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе енмитовани прилог зоз заєднїцкей схадзки одбору Националного совиту Руснацох и Одбору за културу котра отримана у Руским Керестуре.

У Телевизийним маґазину, медзи иншим, будзе и прилог о промоциї моноґрафиї „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача”, авторки др Ани Римар Симунович, а тиж и як зоз остатнєй представи хтора виведзена на тогорочним Драмским мемориялу „Инсталуй и ти дїдов джи-пи-ти”. У емисиї годно одпатриц и прилог о вельконоцним вашаре у Руским Керестуре и Коцуре.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.



