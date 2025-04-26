У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим Телевизийним маґазину будзе емитовани прилог о новим учебнїку Бешедуйме по руски котри ше од початку идуцого школского року найдзе пред школярами першей и другей класи котри уча руски язик у рамикох виборней настави по наших местох.

З доцентом др Александром Мудрийом приповедане о його докторскей дисертациї за котру достал награду у Италиї.

З польопривреди ше дозна з якима виволанями ше зочую пчоларе после жими.

Приказане будзе и як було на промоциї кнїжки Михайла Катону Порученя заспаному народу, хтора отримана у Заводу за културу войводянских Руснацох, а слова будзе и о актуалней ситуациї у першим тиму ФК Русин.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 27. априла на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.