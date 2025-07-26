НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитоване огляднуце на пременки до котрих пришло на позарядовей схадзки Националного совиту Руснацох, потим ше прикаже и як було на XXI Подобовей колония Стретнуце у Боднарова котру ше того викенду отрима у Ґосподїнцох.

У Руским Керестуре отримана промоция двох публикацийох у виданю Рускей матки – найновшого числа глашнїка Руснак и кнїжки „Порученя заспаному народу” автора Михайла Катону, а у Суботици була проєкция филма „Розбиванє табуох” режисера Михайла Кирила Планкоша.

Здогаднєме ше и на предносци алє и на правила кед слово о кружних цекох а тиж ше увидзи и як було на ноцним турниру у малим фодбалу у Руским Керестуре.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 27.юлия на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано.