НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину годно дознац вецей о пририхтованьох за нови школски рок.

Прейґ конкурсу Покраїнского секретарията за польопривреду, водопривреду и лєсарство, керестурске Добродзечне огньогасне дружтво достало опрему вредносци 850 тисячи динари.

Годно дознац и як було на Културней манифестациї „Миклошевци 2025”.

По прешлорочней павзи, того року знова орґанизовани турнир у кошарки „три на три” на кошаркашским терену на автобускей станїци у Руским Керестуре.

А у Коцуре преславене храмове швето Кирбай.