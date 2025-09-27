У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим, нєдзельовим виданю Телевизийного маґазина по руски буду емитовани прилоги котри означели тидзень за нами.

Годно одпатриц з якима активносцами означени Европски дзень язикох у Кули, алє и як з духовну и народну шпиванку означени 15. Фестивал хорского шпиваня котри ше отримує тей соботи у Вербаше.

У Кули отримани и фестивал квеца, а означени и 50 роки од законченя основней школи руского оддзелєня у Коцуре.

Зоз лоґопедом ше виглєдовало прецо дзеци часто познєйше починаю бешедовац, маю проблем з увагу и концентрацию.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 28. септембра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано и на пондзелок на 10:30 годзин.