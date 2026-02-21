У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – На нєдзелю у найновшим Телевизийним маґазину годно одпатриц прилог о пририхтованю 36. Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка котри будзе отримани 1. марца у Сербским народним театру.

Приказане будзе и як було на єдней проби гудацох Коцурски бетяре.

З обласци польопривреди будзе слова о ремонту тракторох и роботних машинох.

Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре орґанизує Камп ученя и друженя за школярох осмих класох зоз основних школох з околїска.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 22. фебруара на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин.