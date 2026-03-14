НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину годно дознац як було на 58. Општинскей смотри рецитаторох Максим Єкнич и хтори ше рецитаторе пласовали на Зонску смотру.

Тиж будзе приказане и як було на премиєри представи Кантата за Ленку и Лазу Руского народного театру Петро Ризнич Дядя по тексту и режиї Славка Ороса и на осмомарцовским концерту у Културно-уметнїцким дружтве Тарас Шевченко у Дюрдьове.

Eмитована будзе и приповедка о найстаршей рускей хижи у Руским Керестуре. А зоз польопривреди того тижня порихтана приповедка о заяцох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 15. марца на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин.