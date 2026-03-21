НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину годно дознац зоз якима виданями ше нашо институциї представели на Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Саду.
Тиж будзе приказана и часц атмосфери зоз означованя 25-рочнїци од пошвецаня нашого владики кир Георгия Джуджара.
Отримане реґионалне змаганє школярских компанийох Войводини медзи хторима були и школяре зоз Руского Кересура, и представянє Зборнїка роботох Меншински язики у Войводини – образовна язична политика, идеолоґия и пракса. Приказане будзе и як спортисти аматере прешли на одбойкашским турниру хтори отримани у Руским Керестуре у рамикох 35. Спортских бавискох Яша Баков.
Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 22. марца на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин.