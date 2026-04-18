НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе ше емитовац репортажу зоз вельоконоцного концерту котри пририхтали аматере дюрдьовского КУД Тарас Шевченко, а тиж и як Хор Розанов зоз вечурню и концертом у Церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, означел три децениї од снованя.

Одведземе вас на отверанє 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї до Руского Керестура, а тиж годно одпатриц и як було на премиєри новей инсценациї представи Чарни лебед у Руским културним центре у Новим Садзе.

Попри тих прилогох, будзе информациї и як було на медзиокружним змаганю з руского язика и язичней култури за школярох основних школох у школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 19. априла на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин.