У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим Телевизийним маґазину годно одпатриц як було на Дню Руснацох у Вуковаре у Републики Горватскей.

По вецейрочней павзи, у Вербаше, у Карпатох, ознова отримана музична програма хтору, як привит лєту, орґанизовали школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури.

У Марийовим святилїщу Водици, вирни през три днї означовали швето Русадля, а на треци дзень швета означени Завитни дзень.

Зоз психолоґом ше будзе приповедац о социялно-психолоґийним проблему – коцканю, а годно одпатриц и як було на преслави означованя 30-рочнїци Здруженя Белава птица з Кули.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю, 31. мая на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин, а мож ю одпатриц и на одложеним патреню на сайту Радио-телевизиї Войводини.