НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе приказани приоґ о етно-хижи Олория у Дюрдьове дзе отворена вистава кафи зоз вецей як 1000 колекционерскимa експонатами, и як було на акциї Викаш рукави, котра орґанизована 10. мая у цалей Сербиї.

Годно одпатриц звит зоз означованя 20-рочнїци роботи Новинско-информaтивней аґенциї Рутенпрес, а телевизийна екипа була и на означованю 80-рочнїци приселєня Руснацох зоз Руского Керестура до Нового Орахова. Тиж годно дознац информациї о новинох и актуалносцох зоз тогорочного Польопривредного сайму у Новим Садзе

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 17. мая на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, и на пондзелок на 10:30 годзин, а мож ю одпатриц и на одложеним патреню на сайту Радио-телевизиї Войводини.