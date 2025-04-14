У „Карпатох” була вельконоцна роботня

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше всоботу пополадню, 12. априла, отримана Вельконоцна роботня за дзеци котри уча руски язик у вербаских основних школох.

Роботню обдумали и водзели учителька Славица Мали и вироучителька Ксения Бесерминї.

У єдней часци Вельконоцней роботнї вироучителька Бесерминьова бешедовала школяром о Пасхи, значеню того швета, цо воно представя за наш християнски живот, цо ше кладзе до вельконоцней кошарочки котру ношиме до церкви на пошвецанє, и о велїх других стварох вязаних за Вельку ноц. Тиж, школяре ше упознали зоз способом правеня паски, цифрованя, а дзечнє ше и опробовали у тим та вжали цесто и розвалку до рукох и направели и прикрашели свойо пасочки.

Друга часц роботнї облапяла цифрованє и рижни технїки прикрашованя писанкох котри школяром представела учителька Малийова, а през бешеду их упознала и зоз самим значеньом писанкох за вельконоцни швета.

Учителька Славица Мали своїм школяром пред тим отримала подобну роботню тиж на тему Велькей ноци.