ОбразованєРутенпресТексти

У „Карпатох” дзеци учели вишивац

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 87 Опатрене

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше всоботу пополадню 25. фебруара, отримана роботня на котрей ше шицки присутни дзеци упознали зоз рижнима технїками вишиваня.

Роботнї присуствовали дзеци хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, вєдно зоз учительку Славицу Мали, а учасц вжали и школяре котри ходза на годзини українского и мадярского язика. Роботню водзели шестра Авґустина Илюк и шестра Євсевия Мудранинець, а шицки присутни ше дзечнє уключели и учели цо нєобходне же би звладали технїку и лоґику вишиваня.

По словох шестри Авґустини, у Духовно-пасторалним центру „Св. Йосафата” у Руским Керестуре ше вишива зоз перлочками, алє же би ше то научело, важне рушиц од початку и звладац тото найосновнєйше. Важне же би дзеци насправди знали яке вишиванє важне за нашу традицию, бо вєдно з нашу културу то часточка народу, и муши ше то зачувац, гварела шестра Авґустина. Як додала, у керестурским Центру „Св. Йосафата” ше отримує рижни активносци и вельо ше вишива, людзе и дарую надосц платна, а як визначела, важне умножовац тото добро котре зме достали, як и умножовац таланти.

На годзинох руского язика дзеци уча о народним облєчиве, гварела з тей нагоди учителька Славица, а тота роботня им шицким була нагода же би научели и вишивац и прикрашовац платна и облєчиво.

Отримана роботня була успишна и нащивена, а плановане же би у просторийох КПД „Карпати” були отримани ище даскельо подобни роботнї, як и же би дацо такей файти було орґанизоване и за старших, гварела на концу шестра Авґустина.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Еуґен Кочиш (нє)Забути уметнїк

На фестивалу „Шпиванка за Евровизию 2023” наступа и...

Отримана презентация фуяри

Наставнїци коцурскей школи на националним уровню сертификовани за...

Школяре нащивели Будимпешту