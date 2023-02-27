У „Карпатох” дзеци учели вишивац

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше всоботу пополадню 25. фебруара, отримана роботня на котрей ше шицки присутни дзеци упознали зоз рижнима технїками вишиваня.

Роботнї присуствовали дзеци хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, вєдно зоз учительку Славицу Мали, а учасц вжали и школяре котри ходза на годзини українского и мадярского язика. Роботню водзели шестра Авґустина Илюк и шестра Євсевия Мудранинець, а шицки присутни ше дзечнє уключели и учели цо нєобходне же би звладали технїку и лоґику вишиваня.

По словох шестри Авґустини, у Духовно-пасторалним центру „Св. Йосафата” у Руским Керестуре ше вишива зоз перлочками, алє же би ше то научело, важне рушиц од початку и звладац тото найосновнєйше. Важне же би дзеци насправди знали яке вишиванє важне за нашу традицию, бо вєдно з нашу културу то часточка народу, и муши ше то зачувац, гварела шестра Авґустина. Як додала, у керестурским Центру „Св. Йосафата” ше отримує рижни активносци и вельо ше вишива, людзе и дарую надосц платна, а як визначела, важне умножовац тото добро котре зме достали, як и умножовац таланти.

На годзинох руского язика дзеци уча о народним облєчиве, гварела з тей нагоди учителька Славица, а тота роботня им шицким була нагода же би научели и вишивац и прикрашовац платна и облєчиво.

Отримана роботня була успишна и нащивена, а плановане же би у просторийох КПД „Карпати” були отримани ище даскельо подобни роботнї, як и же би дацо такей файти було орґанизоване и за старших, гварела на концу шестра Авґустина.