У каталоґу прегляд ценох кнїжкох на попусту

НОВИ САД – Шицки кнїжки котри мож туньше купиц у лєтней акциї, а котра тирва по по 27. юлий 2024. року, мож опатриц у нашим каталоґу.

Цени кнїжкох вигодни, коштaю од 210 до 490 динари, а НВУ „Руске слово” дава и окремни вигодносци.

ВИГОДНОСЦИ: За купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату на єдно виданє електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, до конца 2024. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електорнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2024. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Кнїжки мож купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх од 9 по 14 годзин, телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/51-00-313, од 9 по 14 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на знїженю найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.