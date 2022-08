У Керестуре була перша роботна схадзка „Календара”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша роботна схадзка редакциї Руского християнского календара за 2023. рок отримана пияток, 26. авґуста. Календар би мал буц готови по конєц новембра того року.

Схадзку отримали представителє двох редакцийох – НВУ „Руске слово” и Християнского часопису „Дзвони”, котри вєдно видаваю тоту нашу найстаршу рочну публикацию.

Як наглашел одвичательни редактор Календара Микола Шанта, на схадзки начално догварене же концепция тей кнїжки остава подобна, утвердзени и начални теми рубрикох. Од ювилейох котри падаю у 2023. року у Календаре буду означени рочнїци 100-роки од виходзеня першей Ґраматики руского язика Гавриїла Костельника, а з церковного живота 20-рочнїца виходзеня нашей Церкви зоз составу Крижевскей епархиї, кед основани Еґзархат за грекокатолїкох на тих наших просторох.

Зоз членми Редакциї котри нє могли буц присутни будзе ше контактовац прейґ особних контактох.

