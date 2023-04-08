У Керестуре ютре Велька ноц, у других парохийох Квитна нєдзеля

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – На ютре вирни у рускокерестурскей парохиї преславюю перши дзень найвекшого християнского швета – Воскресеня Христового – Пасху, а у парохийох котри ше ровнаю по юлиянским календаре вирни преславя Квитну нєдзелю.

Служби Божо на хторих ше пошвеци багнїтки буду отримани у шицких парохийох, а вирни их можу однєсц дому.

На Пасху ше преславює Воскрешенє Исуса Христа котри, по eвангелийских записох, по шмерци на крижу и кладзеню до гроба – треци дзень воскреснул.

На тот дзень ше служи пасхални служби Божо и пошвеца кошарки з традицийним пасхалним єдзеньом.

На дзень Пасхи вирни почитую обичаї вязани за тото швето, а най здогаднєме, з одлуку Националного комитета за нєматериялне културне нашлїдство Сербиї до Националного реґистру нєматериялного културного нашлїдства уписани „Вельконоцни обичаї – пошвецаня пасхи при Руснацох/посвячення паски; посвячення великоднього кошика при Українцох, чий предкладатель бул Музей Войводини.