У Керестуре на Преображенє пошвецена овоц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю у Прохиї св. oтца Миколая зоз Службами на 8 и 19 годзин у церкви, а на 10 годзин у Водици и на 17 годзин у каплїци манастира малих Исусових шестрох на Циґлашоре зоз пошвецаньом овоци после Службох означене швето Преображенє Господнє.

У Водици Службу предводзел ґенерални викар крижевацкей епархиї и протосингел о. Владимир Симунович, а сослужовал керестурски парох о. Владислав Варґа. После споведзи до Служби им ше придружели о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа. Наказовал о. Симунович.

После Служби читани окремни молитви котри ше чита на Преображенє при пошвецаню плодох котри вирни принєсли до Водици, а о. Симунович их пошвецел.

Службу Божу тиж зоз пошвецаньом овоци у каплїци манастира Исусових малих шестрох служел о. Владимир Медєши. Як визначела мала шестра Мартина то озда першираз як вона памета же би ше у тей каплїци пошвецело овоц. За старших котри приходза до манастиру то була наисце окремна нагода же би и вони покоштовали з пошвецених плодох котри даровал Господь.