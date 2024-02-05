У Керестуре отримани „Наш балˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штернасти по шоре, дакеди „Младежскиˮ, а тераз „Наш балˮ, отримани всоботу, 3. фебруара у Ресторану „Бостонˮ у Руским Керестуре, на хторим було коло 160 госцох насампредз зоз Керестура, алє и з Коцура, Лалитю, Кисачу и Нового Саду.

Попри гитох преважно рускей музики познатого руского „Пицикато бендуˮ, госци ше на Балу забавели зоз „Рулет танцомˮ, а веселей атмосфери допринєсла и богата и интересантна томбола за хтору ше остарали орґанизаторе – Кристиян Няради, Златко Рац, Себастиян Планчак, Звонимир Русковски и Серґей Югик.

Того року, главни награди були телевизор, хижни кино и бициґла, хтори обезпечени зоз прешлорочних пенєжох достатих зоз томболох, а други награди обезпечели и числени спонзоре, керестурски поднїмателє.

На Балу окреме визначене же ше потерашнї длугорочни орґанизаторе, дзепоєдни зоз стажом длугоким вецей як 10 роки, жадаю поцагнуц зоз тей функциї, та явно поволани шицки хтори жадаю шлїдуюци рок превжац орґанизацию „Нашого балуˮ. Кед нє будзе заинтересованих, гварели орґанизаторе, Бал и попри велькей нащиви каждого року, будзе мушиц претаргнуц традицию отримованя.