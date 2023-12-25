У Керестуре преславена Вилїя, нєшка перши дзень Крачуна

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вилїя єден окремни дзень, окремне торжество бо преходзи у обчекованю Новонародзеного, посту и колядованю.

Того року Вилїя була кус нєзвичайна, бо була внєдзелю, та векшина вирних до поладня означовало нєдзелю у храме у двох Службох Божих, док вечарша Служба нє була, бо на 23 годзин було Саночне.

Саночне предводзел кир Георгий Джуджар, а сослужовали мр о. Дарко Рац, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа, вєдно зоз керестурским парохом о. Владиславом Варґом.

После Саночного у Каритасових просторийох було друженє на котрим ше вирни, священїкове и госци дружели и з колядами привитали Новонародзеного.

Векшина Керестурцох пополаднє и вечар препровадзели у своїх обисцох. Як традиция наклада, вилїйова вечера була после 17 годзин, а вец кажде у обисцох чекал шпивачох, або ходзел по шпиваню.

Нєшка, на перши дзень Крачуна Служби Божо як на швето: на 8г, на 10 годзин будзе Архиєрейска и вечар на 17 годзин. После Архиєрейскей Служби будзе виведзена програма хтору пририхтали члени Дружтва св. отца Миколая зоз ш. Авґустину Илюк.

На други дзень Крачуна, вовторок, 26. децембра ше означує швето Собор Богородици и св. Осиф обручнїк, а Служби буду на 9г, на 11:30 годзин и вона будзе зоз мированьом, а вечарша Служба будзе на 17 годзин.

Стреду, 27. децембра, на треци дзень Крачуна означи ше швето св. Стефана первомученїка. Служби ше буду служиц на 9г, на 11:30 у котрей ше означи 25-рочнїца дзецинскей Служби Божей и на 17 годзин будзе вечарша. На шицких Службох Божих того дня будзе мированє.