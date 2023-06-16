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У Керестуре буду нєшка школяром додзелєни припознаня

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 107 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу, нєшка 16. юния, на 12 годзин у валалскей библиотеки у Замку, уручи дипломи зоз Републичного змаганя з руского язика и припознаня зоз меном Янка Олеяра и Славки Сабадош за 2023. рок, а у рамикох означованя 100 рокох Ґраматики др Гавриїла Костельника (1923) и 110 рокох вибудови Замку.

Дипломи зоз Републичного змаганя з руского язика достаню: Теодор Штранґар VIIа класа, Иван Фейди VIIа класа, Алекса Сопка VIIб класа, Ребека Сабадош VIІIа класа, Лана Штранґар VIІІб класа

Награда „Янко Олеяр” додзелї ше Мариї Горняк IV-1 класа, Ґимназия.

Награду „Славка Сабадош” достаню: Стефан Арва IVа класа, Лeонтинa Еделински IVб класа, Ребека Сабадош VIIIа класа и Лана Штранґар VIIIб класа шицки зоз Oсновней школи.

По догварки зоз наставнїцами руских школох зоз других наших местох Припознанє Славка Сабадош ше додзелює и школяром/школярком VIII класи основней школи хтори на Републичним змаганю 27. мая у Коцуре завжали 1. и 2. место. Зоз Школи у Руским Керестуре то: Ребека Сабадош VIIIа класа и Лана Штранґар VIIIб класа; зоз Коцура: Дамян Радванї и Теодора Ґайдош VIIΙ класа; зоз Нового Саду: Сара Шовлянски, Никола Вукмирович, Сара Салонтаї, Теодора Рамач и Маша Прица VIIΙ класа; зоз Сримскей Каменїци: Серґей Дюранїн VIIΙ класа; зоз Нового Орахова: Марина Барна VIIΙ класа; и зоз Бачкей Тополї: Дєрдь Хуняди VIIΙ класа. Им припознаня и дипломи уж придати, або буду тих дньох.

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