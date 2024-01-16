У Керестуре тирва поставянє нового улїчного ошвиценя

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, тирва поставянє нового улїчного ошвиценя зоз цильом же би ше ушпоровало електричну енерґию, а обчекує ше же робота будзе закончена о мешац.

Место потерашнїх, обичних грушочкох на бандерох положени нови лед рефлектори, а ошвиценє будзе поставене у цалим валалє.

По словох секретара Месней заєднїци, Михайла Пашу, ошвиценє будзе помоцнєне на крижних драгох, опрез будинку Школи и дзепоєдних других институцийох, а новина и же на главней улїци, Маршала Тита рефлектори буду обрацени так же би ошвицовали и главну драгу и дражку попод хижи, за розлику од потерашнього ошвиценя хторе було обрацене лєм спрам хижох.

Здогаднїме, контракт о замени явного ошвиценя подписани концом новембра прешлого року медзи Општину Кула и приватним партнером. На тот завод гварене же Контракт о явним ошвиценю обезпечи векше шпорованє, лєпши квалитет ошвиценя и його отримованє у наиходзацих 15 рокох, а з тим проєктом залапена цала територия општини Кула.