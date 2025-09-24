У Керестуре загашени два огнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера коло 16 годзин Добродзечне огньогасне дружтво достало дояву же вибухнул огень на полю зоз кукурицу, на Ярашу, спрам Косанчичу.

Керестурски огньогасци такой вишли интервеновац, а уж о три годзини, достали ище єдну дояву же ше запалєл трактор под шопу.

Польо зоз кукурицу горело на трох местох у розмакох од коло 100 метери, та вкупно згорело коло гольт и пол кукурици зоз кукуричанку, виявел огньогашец Елемир Надь. У єдней хвильки загрожени були и хижи, но зоз фахову и швидку интервенцию ширенє огня ґу хижом було зопарте.

У интервенциї гашеня огня участвовали штири камиони, два домашнього ДОД-у, а до помоци сцигли и професийни єдинки зоз Кули и Оджаку, та шицко вєдно потрошене коло 20.000 литри води.

Такой як загашени тот огень, на 19 годзин огньогасци достали ище єдну дояву кед ше у Русинскей улїци, у часци спрам Крущичу, запалєл трактор под шопу.

У тим случаю, материялна чкода, на щесце, нє була велька понеже огньогасци сцигли на адресу за менєй як три минути.