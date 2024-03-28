У керестурскей парохиї нєшка Желєни штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая у страсним тижню у хторим ше през богослуженя пририхтує за наиходзаце швето Вельку ноц, нєшка Вельки одн. Желєни штварток.

На Вельки штварток, 28. марца, або спомин Тайней Вечери, на 9 годзин будзе споведз старших вирних по валалє, а на 18 годзин Вечурня зоз Службу Божу св. Василия Велького и умиваньом ногох.

Вельки пияток, 29. марца, як и звичайно, строги пост. На 8 г. читанє 12 страсних Евангелийох, а на 15 годзин Вечурня зоз покладаньом Плащанїци – Хованє Христово.

На Вельку соботу, 30. марца, на 8 г. Єрусалимска Утриня, а на 20 годзин Пасхалне Бдиниє, Всеночне зоз Службу Божу и Воскресну Утриню.

На нєдзелю, 31. марца, Воскресенє Христово – Паска. Служби буду на 8 и на 10 годзин, хтора будзе Архиєрейска з пошвецаньом паскох. Вечаршей Служби нє будзе.